Panico a Barcellona nordafricano armato di due coltelli ferisce un passante

A Barcellona, un uomo di origine nordafricana armato di due coltelli ha ferito un passante. Quando gli agenti sono intervenuti, gli hanno chiesto di deporre le armi, ma lui ha reagito minacciandoli con i coltelli. La situazione è poi degenerata, portando all'intervento delle forze dell'ordine. Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali conseguenze per l'uomo o sui danni subiti dal ferito.

Come appreso da ElCaso.cat, diverse persone hanno chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza di un giovane, visibilmente agitato, che camminava lungo la strada con due grossi coltelli in mano e che aveva appena aggredito un altro uomo, sempre in centro città. Gli agenti gli hanno intimato di calmarsi e di lasciare i coltelli, ma il giovane, di origine nordafricana, ha reagito minacciando a sua volta gli agenti con le stesse armi. Uno degli agenti ha addirittura estratto la pistola per evitare di essere aggredito. L’uomo ha gettato a terra entrambi i coltelli mentre gli agenti si avvicinavano per immobilizzarlo e ammanettarlo, con il supporto di altri agenti dell’Unità di Rinforzo, Emergenze e Prossimità (UREP) della Guardia Urbana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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