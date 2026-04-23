Notte di terrore al Valduce si rifugiano in una stanza | uomo armato semina il panico e ferisce una guardia

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, al pronto soccorso dell’ospedale Valduce di Como, un uomo ha avuto un episodio violento. Intorno all’una, ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo, causando il panico tra pazienti e personale. Per proteggersi, alcuni si sono rifugiati in una stanza, mentre l’uomo ha ferito a un braccio una guardia presente sul posto. La situazione è poi stata gestita dalle forze dell’ordine.

Momenti di violenza e paura nella notte tra il 22 e il 23 aprile al pronto soccorso dell’ospedale Valduce di Como, dove intorno all’una un uomo ha dato in escandescenze creando panico tra pazienti e personale, arrivando a ferire a un braccio una guardia. Si tratta dell'ennesimo episodio violento.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Empoli, panico in ospedale: paziente dà in escandescenze e distrugge mobili. Sanitari si rifugiano in una stanzaEMPOLI (FIRENZE) – Momenti di paura nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura (Ufc Sma) dell’ospedale San Giuseppe di Empoli (Firenze) dove nella... Terrore ad Acqui: 17enne armato ruba auto e ferisce un uomoUn diciassettenne ha scatenato una serie di aggressioni e tentativi di furto d’auto nella serata di giovedì ad Acqui Terme, ferendo un uomo durante... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Mi sono svegliata con le mani al collo: notte di terrore a Vittoria; Terrore in villaggio rom per lite tra famiglie: scoppia incendio e una donna viene investita; La musica si è fermata.., il dolore del DJ dopo la notte di terrore al Divine Club. Mi sono svegliata con le mani al collo: notte di terrore a VittoriaA Vittoria una notte qualunque si è trasformata in un incubo. Nel silenzio del centro storico, mentre la città dormiva, un uomo ha forzato l’ingresso di un’abitazione e si è introdotto all’interno, mu ... lasicilia.it Tre esplosioni una dietro l'altra, notte di paura nel NolanoAttimi di terrore nel cuore di Marigliano, dove nella notte sono state avvertite tre violente esplosioni in pieno centro cittadino. Il boato ha scosso Corso Umberto I, proprio davanti alla filiale ... ilfattovesuviano.it Ucciso in strada con un colpo al petto, notte di sangue a Cagliari: l'omicidio di Leonardo Mocci, muratore di 23 anni. L'agguato poco dopo mezzanotte. Niente da fare per la vittima. Al vaglio testimonianze e immagini delle telecamere x.com La Provincia pavese. . Per ricordare Gabriele Vaccaro, ucciso nella notte di domenica 19 aprile all’area Cattaneo, in migliaia hanno marciato a Pavia in un abbraccio silenzioso, un cordoglio ideale per la famiglia del giovane. L'articolo al link in bio - facebook.com facebook