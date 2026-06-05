Il racconto agghiacciante del docente accoltellato | Rivivo quei momenti Il suo volto era impassibile armato di due coltelli e uno smartphone per riprendere

Il 30 maggio, un dodicenne ha tentato di aggredire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. La Procura per i minorenni di Palermo ha ascoltato il ragazzo per diverse ore, ricostruendo i dettagli dell’episodio. Secondo il racconto del docente, il giovane aveva un volto impassibile e aveva anche uno smartphone con sé, che aveva usato per riprendere la scena.

La Procura per i minorenni di Palermo ha sentito per diverse ore il dodicenne che il 30 maggio ha tentato di aggredire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. Secondo quanto riferito dall’ANSA, durante l’audizione, alla quale hanno preso parte anche psicologi, il ragazzo non avrebbe manifestato segni di pentimento. Il professore aggredito dal dodicenne nella scuola media di San Vito Lo Capo racconta di essere ancora segnato dall’accaduto. “Fisicamente non ho quasi nulla. Mentalmente ogni tanto rivivo i momenti che ho vissuto qualche giorno fa“, ha spiegato durante un’intervista trasmessa da Porta a Porta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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