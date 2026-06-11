La nazionale italiana di pallamano, qualificata ai Mondiali 2027, affronterà nel Girone B due squadre africane e una wild card. Il sorteggio ha stabilito le squadre che si sfideranno nella fase iniziale del torneo in Germania. La composizione del girone include squadre provenienti dal continente africano e una formazione selezionata come wild card. La manifestazione si svolgerà l’anno prossimo nel paese ospitante.

Gli azzurri saranno di base a Stoccarda, in una pool che si può definire “insidiosa, ma non certamente impossibile”. Dal sorteggio di Monaco di Baviera sono infatti usciti i nomi: dell’Egitto, squadra inserita fra le teste di serie, di Capo Verde, formazione presente in terza fascia, e dell’Arabia Saudita, arrivata ai Mondiali con una wild card distribuitale dalla federazione internazionale. La formula prevede che le prime tre squadre di ciascun girone accedano al Main Round, portando con sé i punti ottenuti contro le formazioni che, allo stesso modo, otterranno il passaggio alla seconda fase della competizione.Le prime tre classificate del Gruppo B, quello dell’Italia, incroceranno in particolare il Gruppo A – da cui proviene la Germania – con sfide in programma alla LANXESS Arena di Colonia, sede anche di semifinali e finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pallamano: Italia, il sorteggio dei Mondiali 2027. Girone B con due squadre africane e una wild card

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