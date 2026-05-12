La nazionale italiana di pallamano si prepara a disputare la prima delle due partite contro la Svizzera, un confronto decisivo per la qualificazione ai Mondiali del 2027. La sfida si svolgerà in territorio svizzero, con il primo incontro che rappresenta un passo importante nel percorso di qualificazione. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo, con l’obiettivo di ottenere un risultato favorevole in vista della sfida di ritorno.

Il momento dell’attesa sta per finire. La nazionale italiana di pallamano è attesa dalla doppia sfida da “Tutto o Niente” contro la Svizzera: in 120 minuti ci si gioca l’accesso ai Mondiali 2027, vetrina che darebbe continuità a una squadra e a un movimento che hanno messo insieme due importanti partecipazioni ai tornei internazionali, con anche ottimi risultati, fra Mondiali 2025 ed Europei 2026. Si parte dalla gara di Zurigo, in programma domani – 13 maggio – alle ore 19.00, in un Hallenstadion che sarà gremito con quasi 10.000 persone. L’Italia di Bob Hanning ha un compito preciso: cercare di indirizzare l’eliminatoria provando a portare il duello al return match di Faenza (domenica 17 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: Svizzera-Italia, primo atto di una sfida che vale i Mondiali 2027

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