Pallamano Italia in seconda fascia per il sorteggio dei Mondiali 2027
L’Italia ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali di pallamano del 2027 e si trova nella seconda fascia per il sorteggio dei gruppi. La squadra nazionale ha concluso le qualificazioni con risultati che le hanno consentito di partecipare alla fase finale della competizione. Il sorteggio si terrà a breve e definirà le sfide contro altre nazionali già inserite in diverse fasce di punteggio. La manifestazione si svolgerà in una località ancora da annunciare.
Dopo essersi qualificata ai Mondiali 2027, compiendo straordinariamente e meritatamente l’impresa di eliminare la Svizzera (grazie a una gara di ritorno clamorosa giocata a Faenza ribaltando la sconfitta dell’andata a Zurigo), l ‘Italia della pallamano può guardare ai possibili sviluppi del sorteggio. La cerimonia, in programma a Monaco di Baviera il prossimo 10 giugno, vedrà gli azzurri sistemarsi in seconda fascia peraltro avendo due certezze: la prima giocare il round preliminare a Stoccarda e la seconda di evitare certamente dalla prima fascia squadre del calibro di Danimarca, Germania, Croazia, Islanda, Portogallo e Svezia, sistemate tutte per quella fase del torneo in altre città. 🔗 Leggi su Oasport.it
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L’altro risultato arriva nella pallamano maschile, perché l’Italia approda per la terza volta al mondiale @ihfhandball, nonché la seconda di fila, eliminando al terzo turno la Svizzera: all’andata finì 32-29 per gli elvetici, ma nel ritorno la vinciamo 38-31. x.com
Complimenti a tutti i ragazzi e alla FIGH - Federazione Italiana Giuoco Handball per qualificazione ai Mondiali maschili di Pallamano 2027. Seconda e consecutiva qualificazione mondiale ...vuol dire che il cammino intrapreso è quello giusto, continuate cosí ... facebook
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