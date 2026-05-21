Pallamano Italia in seconda fascia per il sorteggio dei Mondiali 2027

L’Italia ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali di pallamano del 2027 e si trova nella seconda fascia per il sorteggio dei gruppi. La squadra nazionale ha concluso le qualificazioni con risultati che le hanno consentito di partecipare alla fase finale della competizione. Il sorteggio si terrà a breve e definirà le sfide contro altre nazionali già inserite in diverse fasce di punteggio. La manifestazione si svolgerà in una località ancora da annunciare.

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