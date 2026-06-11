Palermo nuovo incendio a ‘Sicily by car’ di Dragotto | distrutte diverse auto

Notizia in breve

Un incendio ha danneggiato il parcheggio all’aperto di un autonoleggio a Palermo. Le fiamme hanno distrutto diverse automobili. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nello stesso stabilimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le operazioni di messa in sicurezza. Non sono state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o eventuali danni economici.