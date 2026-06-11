Palermo nuovo incendio a ‘Sicily by car’ di Dragotto | distrutte diverse auto

Da webmagazine24.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio ha danneggiato il parcheggio all’aperto di un autonoleggio a Palermo. Le fiamme hanno distrutto diverse automobili. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nello stesso stabilimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le operazioni di messa in sicurezza. Non sono state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o eventuali danni economici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Nuovo incendio presso l'autonoleggio 'Sicily by car' di Tommaso Dragotto. Questa volta le fiamme hanno colpito il parcheggio all'aperto dell'autonoleggio. Le vetture coinvolte sono state 11, 9 auto e 2 furgoni. Le cause sono in fase di accertamento. Ma non si esclude che si sia trattato di un incendio doloso come già nelle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Palermo: incendio in azienda noleggio 'Sicily by car', indagini in corso

Video Palermo: incendio in azienda noleggio 'Sicily by car', indagini in corso

Notizie e thread social correlati

Incendio nella sede di Sicily by Car, intimidazione al proprietario Tommaso Dragotto: "Non mi piego"Un incendio ha danneggiato lo showroom di Sicily by Car a Villagrazia di Carini, distruggendo diverse auto.

Palermo, incendio nell’azienda ‘Sicily by Car’: indagine su possibile intimidazioneUn incendio ha colpito durante la notte un’azienda di noleggio auto a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo.

Temi più discussi: Palermo, nuovo incendio a 'Sicily by car' di Dragotto: distrutte diverse auto; Ancora un'intimidazione a Sicily by Car: incendio doloso al deposito di via San Lorenzo, danneggiate 11 vetture; Un altro attentato alla Sicily by Car, notte di fuoco; Palermo, nuovo attentato col fuoco contro Sicily by Car.

palermo nuovo incendio aNuova intimidazione a Sicily by car: fiamme nel deposito di San LorenzoL'incendio è divampato intorno alle 2,55. Due i i precedenti: gli spari contro le auto di marzo e il rogo a Carini di fine maggio ... rainews.it

Palermo, nuovo incendio a ‘Sicily by car’ di Dragotto: distrutte diverse auto(Adnkronos) – Nuovo incendio presso l’autonoleggio ‘Sicily by car’ di Tommaso Dragotto. Questa volta le fiamme hanno colpito il parcheggio all’aperto dell’autonoleggio. Le vetture coinvolte sono state ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web