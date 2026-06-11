Palermo nuovo incendio a ‘Sicily by car’ di Dragotto | distrutte diverse auto
Un incendio ha danneggiato il parcheggio all’aperto di un autonoleggio a Palermo. Le fiamme hanno distrutto diverse automobili. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nello stesso stabilimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le operazioni di messa in sicurezza. Non sono state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o eventuali danni economici.
(Adnkronos) – Nuovo incendio presso l'autonoleggio 'Sicily by car' di Tommaso Dragotto. Questa volta le fiamme hanno colpito il parcheggio all'aperto dell'autonoleggio. Le vetture coinvolte sono state 11, 9 auto e 2 furgoni. Le cause sono in fase di accertamento. Ma non si esclude che si sia trattato di un incendio doloso come già nelle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Palermo: incendio in azienda noleggio 'Sicily by car', indagini in corso
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