Un incendio ha danneggiato lo showroom di Sicily by Car a Villagrazia di Carini, distruggendo diverse auto. Si tratta di un nuovo episodio che segue un precedente incendio nella stessa sede. Il proprietario ha dichiarato di non voler cedere alle intimidazioni. Non sono stati ancora identificati i responsabili o stabiliti i motivi dell’incendio. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un grave incendio doloso ha colpito la nuova sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini, distruggendo dieci auto. Il proprietario dell’azienda Tommaso Dragotto ha reagito con assoluta fermezza alle intimidazioni criminali, ricevendo la piena solidarietà delle istituzioni, mentre i Carabinieri indagano sui responsabili del raid. Sicily by Car, incendio nella sede di Villagrazia di Carini Auto in fiamme, la reazione di Dragotto La solidarietà all’imprenditore Sicily by Car, incendio nella sede di Villagrazia di Carini Una pesante intimidazione ha scosso l’imprenditoria siciliana, prendendo di mira la nota compagnia di autonoleggio Sicily by Car. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio nella sede di Sicily by Car, intimidazione al proprietario Tommaso Dragotto: "Non mi piego"

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La struttura che fa capo all'imprenditore Tommaso Dragotto si trova lungo la strada che collega la statale 113 a via dei Pioppi. Lo showroom era stato aperto lo scorso giovedì 7 maggio. x.com

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