Palermo incendio nell’azienda ‘Sicily by Car’ | indagine su possibile intimidazione

Da lapresse.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio ha colpito durante la notte un’azienda di noleggio auto a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per verificare se si tratti di un atto intimidatorio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Forte tensione nella notte a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, a causa di un incendio che ha interessato una ditta di noleggio auto e sul quale ora sono in corso accertamenti. Poco dopo la mezzanotte un rogo ha infatti coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale della Sicily by Car. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ad altre vetture o alle strutture vicine. L’area interessata si trova lungo la strada che collega la statale 113 a via dei Pioppi, dove sorge il nuovo showroom riconducibile all’imprenditore Tommaso Dragotto, inaugurato appena lo scorso 7 maggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

palermo incendio nell8217azienda 8216sicily by car8217 indagine su possibile intimidazione
© Lapresse.it - Palermo, incendio nell’azienda ‘Sicily by Car’: indagine su possibile intimidazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Vigili del fuoco Palermo: [INCENDIO REPARTO ORTOPEDIA OSPEDALE POLICLINICO]

Video Vigili del fuoco Palermo: [INCENDIO REPARTO ORTOPEDIA OSPEDALE POLICLINICO]

Notizie e thread social correlati

Villagrazia di Carini, nuova intimidazione contro la sede di Sicily by car: a fuoco una decina di autoNella notte, una decina di auto sono state incendiate nel piazzale di una sede di Sicily by car a Villagrazia di Carini.

Palermo, l'avvertimento a Sicily by car: raid armato in 5 minuti. L'arrivo con l'auto rubata e la fuga a piediA Palermo, un gruppo ha raggiunto il deposito di Sicily by car in via San Lorenzo a bordo di una Lancia Y10 nera rubata.

Argomenti più discussi: Palermo, incendio nell’azienda ‘Sicily by Car’: indagine su possibile intimidazione; Altro incendio nel Milanese: rogo devasta azienda di cosmetici; Carini, incendio nella sede di Sicily by Car: a fuoco una decina di veicoli; Incendio a Pachino danneggia un’azienda di imballaggio, l’ombra del racket.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web