Palermo incendio nell’azienda ‘Sicily by Car’ | indagine su possibile intimidazione

Notizia in breve

Un incendio ha colpito durante la notte un’azienda di noleggio auto a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per verificare se si tratti di un atto intimidatorio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.