Palermo incendio nell’azienda ‘Sicily by Car’ | indagine su possibile intimidazione
Un incendio ha colpito durante la notte un’azienda di noleggio auto a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per verificare se si tratti di un atto intimidatorio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.
Forte tensione nella notte a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, a causa di un incendio che ha interessato una ditta di noleggio auto e sul quale ora sono in corso accertamenti. Poco dopo la mezzanotte un rogo ha infatti coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale della Sicily by Car. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ad altre vetture o alle strutture vicine. L’area interessata si trova lungo la strada che collega la statale 113 a via dei Pioppi, dove sorge il nuovo showroom riconducibile all’imprenditore Tommaso Dragotto, inaugurato appena lo scorso 7 maggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Vigili del fuoco Palermo: [INCENDIO REPARTO ORTOPEDIA OSPEDALE POLICLINICO]
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