Palermo nuova intimidazione contro Sicily by Car | incendio doloso distrugge undici veicoli

Notizia in breve

Un incendio doloso ha distrutto undici veicoli di una società di autonoleggio a Palermo. È il terzo atto intimidatorio in meno di tre mesi contro questa azienda, fondata da un imprenditore locale. Le fiamme sono state appiccate durante la notte, danneggiando i mezzi parcheggiati in un deposito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Non ci sono feriti.