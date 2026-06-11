Palermo nuova intimidazione contro Sicily by Car | incendio doloso distrugge undici veicoli
Un incendio doloso ha distrutto undici veicoli di una società di autonoleggio a Palermo. È il terzo atto intimidatorio in meno di tre mesi contro questa azienda, fondata da un imprenditore locale. Le fiamme sono state appiccate durante la notte, danneggiando i mezzi parcheggiati in un deposito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Non ci sono feriti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Terzo episodio intimidatorio in meno di tre mesi. Nuova azione intimidatoria ai danni di Sicily by Car, l’azienda di autonoleggio fondata dall’imprenditore Tommaso Dragotto. Nella notte tra martedì e mercoledì un incendio di origine dolosa ha colpito uno dei depositi della società a Palermo, provocando danni a numerosi mezzi parcheggiati all’interno dell’area. Si tratta del terzo episodio intimidatorio registrato in meno di tre mesi, un’escalation che continua a destare forte preoccupazione. Le fiamme nel parcheggio di via San Lorenzo. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 del mattino, quando diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via San Lorenzo per domare un rogo sviluppatosi all’interno del parcheggio aziendale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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