Nella notte si è sviluppato un incendio nell’autonoleggio Sicily by Car di via San Lorenzo a Palermo. L’incendio ha coinvolto il veicolo e ha causato danni alla struttura. La zona, già interessata in passato da attentati legati al racket, si è nuovamente trovata al centro di un episodio di violenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita.

Incendio nella notte nell’autonoleggio della Sicily by car di via San Lorenzo, a Palermo, zona già interessata nelle scorse settimane da attentati del racket. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2.30 a causa delle fiamme che hanno interessato alcune vetture nel parcheggio all’aperto della società di Tommaso Dragotto che aveva dichiarato che non intende piegarsi alle richieste mafiose. I mezzi coinvolti sono state 11, 9 auto e 2 furgoni. Le cause sono in fase di accertamento. Indagini in corso su quella che sembra essere un ulteriore passaggio della sfida del racket delle estorsioni. In precedenza, a marzo, gli spari contro le auto e, a maggio, il rogo nella struttura di Carini. Lunedì a Palermo è atteso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che presiederà il Comitato per l’ordine e la sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Palermo, ancora racket: fiamme in un autonoleggio Sicily by Car

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Così chiudiamo. La paura dei i titolari di un ristorante a Palermo ancora nel mirino del racket. A fuoco anche il chiosco di un consigliere circoscrizionale. Nel tg delle 14 @TgrRai x.com

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