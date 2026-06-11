La rosa della Robur è ancora in fase di definizione, con alcuni giocatori sotto osservazione e altri ancora da ingaggiare. La società sta valutando le possibili modifiche ai ruoli, incluso quello del centrocampista Giannetti, che potrebbe cambiare posizione. La formazione per la prossima stagione 20262027 non è ancora ufficiale e si attendono ulteriori annunci. La squadra si sta preparando per il prossimo campionato, ma non ci sono ancora dettagli definitivi sui componenti del roster.

In casa Robur cresce l’attesa di conoscere quali giocatori andranno a comporre l’organico bianconero stagione 20262027. A illustrare i ruoli da coprire ci hanno pensato il direttore sportivo, Simone Guerri e l’allenatore, Gill Voria: gli uomini di esperienza saranno inseriti a centrocampo e in attacco, per quanto riguarda le quote saranno principalmente giovani esterni. Mancano i nomi. Detto che ripartirà da una base solida, con molti giocatori già sotto contratto, il Siena dovrà in ogni caso salutare diversi effettivi dello scorso campionato, che siano o meno in scadenza. Tra quelli che hanno trovato maggior minutaggio o comunque arrivati per ‘combattere in prima linea’, dovrebbero salutare Tosini, ancora alle prese con il problema alla spalla che lo ha attanagliato durante la stagione, Noccioli e Vari, il cui legame si dissolverà a fine mese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ora la Robur è un ‘cantiere aperto’. Giannetti può cambiare il suo ruolo

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