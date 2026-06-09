Sondaggi SWG | il ruolo di Vannacci che può cambiare il governo

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo i sondaggi SWG, il movimento di Vannacci potrebbe influenzare le percentuali di consenso del centrodestra. Senza Futuro Nazionale, le percentuali di voto del centrodestra si attestano intorno a una determinata quota, mentre l'eventuale ingresso di Vannacci potrebbe modificare gli equilibri. La domanda principale riguarda quanto consenso possa spostare effettivamente questa figura politica.

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? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL contrasta con la volatilità politica determinata dal ruolo di Vannacci. Fonte Eurostat? Il peso elettorale di Vannacci: due punti percentuali che decidono il governo. Il centrodestra punta a raggiungere il 47,1% dei consensi se la coalizione accoglierà Futuro Nazionale, secondo le ultime analisi di SWG. Il dato emerge da una simulazione che mette in luce il ruolo determinante del generale Roberto Vannacci per la tenuta del governo Meloni. Senza l’apporto del movimento, le forze di governo scenderebbero invece al 42,6%, lasciando il passo alla vittoria del Campo Largo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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