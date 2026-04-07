Di Gregorio il retroscena sul rigore parato a Martin | tutto merito del pizzino di Pinsoglio! Ora il suo futuro alla Juve può cambiare

Da calcionews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Juventus e Genoa, Michele Di Gregorio ha parato un rigore calciato da Martin. Si è poi scoperto che Pinsoglio aveva consegnato a Di Gregorio un bigliettino con le indicazioni. Il gesto ha attirato l’attenzione, poiché Pinsoglio si è mosso in modo rapido per consegnare il foglietto ai propri compagni di squadra. La scena ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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Di Gregorio para un rigore e rilancia la sfida a Perin? Merito del pizzino di PinsoglioDopo 43 giorni di vuoto, Michele Di Gregorio è tornato in campo, ha parato un rigore ed è stato festeggiato dai compagni come se avesse fatto un gol.

Pinsoglio consegna un bigliettino a Di Gregorio prima del rigore parato: era tutto previstoDi Gregorio para un rigore chiave contro il Genoa e evita un finale di gara più difficile alla Juventus.

Temi più discussi: Retroscena Pinsoglio, quei cento metri e il foglietto a Di Gregorio: come nasce il rigore parato; Di Gregorio e la dedica per papà Marcello dopo il rigore parato contro il Genoa: lo ha perso a 13 anni, la storia; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Palladino svela un retroscena: Ho parlato anche con la Juve! Ecco quanto è successo.

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