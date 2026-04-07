Durante la partita tra Juventus e Genoa, Michele Di Gregorio ha parato un rigore calciato da Martin. Si è poi scoperto che Pinsoglio aveva consegnato a Di Gregorio un bigliettino con le indicazioni. Il gesto ha attirato l’attenzione, poiché Pinsoglio si è mosso in modo rapido per consegnare il foglietto ai propri compagni di squadra. La scena ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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© Calcionews24.com - Di Gregorio, il retroscena sul rigore parato a Martin: tutto merito del pizzino di Pinsoglio! Ora il suo futuro alla Juve può cambiare

Di Gregorio para un rigore e rilancia la sfida a Perin? Merito del pizzino di PinsoglioDopo 43 giorni di vuoto, Michele Di Gregorio è tornato in campo, ha parato un rigore ed è stato festeggiato dai compagni come se avesse fatto un gol.

Pinsoglio consegna un bigliettino a Di Gregorio prima del rigore parato: era tutto previstoDi Gregorio para un rigore chiave contro il Genoa e evita un finale di gara più difficile alla Juventus.

Temi più discussi: Retroscena Pinsoglio, quei cento metri e il foglietto a Di Gregorio: come nasce il rigore parato; Di Gregorio e la dedica per papà Marcello dopo il rigore parato contro il Genoa: lo ha perso a 13 anni, la storia; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Palladino svela un retroscena: Ho parlato anche con la Juve! Ecco quanto è successo.

Retroscena Pinsoglio, quei cento metri e il foglietto a Di Gregorio: come nasce il rigore paratoLa curiosa scena con il terzo portiere protagonista per dare un aiuto importante al compagno prima del tiro di Martin ... tuttosport.com

Di Gregorio e la dedica per papà Marcello dopo il rigore parato contro il Genoa: lo ha perso a 13 anni, la storiaIn campo dopo un mese e mezzo, criticato dopo qualche errore di troppo, il portiere bianconero è stato decisivo parando un rigore a Martin. Poi il bacio verso il cielo per il padre, volato via troppo ... corriere.it

Pinsoglio, prima del rigore parato da Di Gregorio a Martin, ha consegnato un biglietto all'estremo difensore ex Monza All'interno erano segnalate tutte le indicazioni sui rigoristi del Genoa, ed è così che DiGre riesce ad avere l'intuizione di parare il rigore allo - facebook.com facebook

Il bigliettino che Pinsoglio ha portato a Di Gregorio prima del rigore @DAZN_IT x.com