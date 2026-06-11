operazione della finanza truffa del contrassegno

La Guardia di Finanza ha avviato un'operazione contro una truffa legata all'uso del contrassegno. Durante le indagini sono stati sequestrati documenti e dispositivi elettronici. Sono stati identificati diversi soggetti coinvolti che avrebbero inscenato frodi per ottenere denaro indebitamente. L'attività si inserisce in un’indagine più ampia sulla pratica illegale di falsificazione e utilizzo fraudolento di contrassegni. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

"Buongiorno sono il dottor Capassi dall’Ispettorato di Finanza". Così inizia la chiamata con cui un soggetto, dall’accento milanese, si è presentato ad una signora viareggina – una 40 enne imprenditrice molto nota – contattata alcuni mesi prima per sottoscrivere un abbonamento ad una rivista delle forze dell’ordine. Il tentativo di truffa è iniziato nell’ottobre del 2025, quando un sedicente promotore di un periodico di informazione sull’attività delle forze dell’ordine, ha proposto telefonicamente l’abbonamento quale forma di sostegno all’operato delle forze di Polizia e Armate. La donna, nonostante non avesse mai eseguito alcuna sottoscrizione, è stata nuovamente contattata ed invitata a ritirare un pacco contenente la rivista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Pronto, sono il dott. Capassi dellIspettorato di Finanza: come funziona la truffa del contrassegn

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