Operazione della Guardia di Finanza a Brescia

La Guardia di Finanza di Brescia ha portato a termine un’operazione contro truffe nel settore automobilistico. Durante le indagini, sono stati sequestrati beni per circa un milione di euro a una famiglia di etnia rom. L’attività si inserisce in un’indagine più ampia sul commercio di veicoli e sulla gestione di fondi illeciti. Non sono stati ancora resi noti i dettagli specifici delle frodi contestate.

Truffe nel commercio delle auto, sequestrati beni per un milione di euro a una famiglia sinti di Brescia: alla base dell’operazione una evidente “sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati e il patrimonio accumulato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operazione della Guardia di Finanza a Brescia Leggi anche: Brescia, riciclaggio e frodi fiscali: doppia operazione della Guardia di Finanza Operazione della Guardia di Finanza contro le frodi informaticheLa Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ha reso noto di aver smantellato un’organizzazione criminale operante tra... Maxi sequestro di cocaina: il video dell’operazione della Guardia di Finanza di Brescia Temi più discussi: Fatture false per 10 milioni, Angelini: Un danno ai cittadini e alle imprese oneste; Maschere e costumi per le feste potenzialmente pericolosi: 115 milioni di articoli sequestrati in un magazzino ravennate; Solofra: maxi inchiesta GdF su riciclaggio e fatture false; Solofra, maxi operazione della Guardia di Finanza: fatture false e fondi Covid, 13 misure cautelari. Chalet abusivi e area occupata sul lago: maxi sequestro della Guardia di FinanzaScoperte irregolarità edilizie e fiscali in una struttura ricettiva sul Lago di Comabbio Non dichiarati 39 chalet e oltre 200mila euro di canoni demaniali non versati ... laprovinciadivarese.it Giro milionario di fatture false, operazione della Guardia di Finanza nel solofranoSOLOFRA- E’ in corso dalle prime luci dell’alba un’operazione dei militari delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino che stanno eseguendo sul territorio solofrano una misura cautelare fi ... irpinianews.it Maxi operazione della Guardia Costiera: sequestrate 21 tonnellate di pesce irregolare in Sicilia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Vasta operazione della Guardia di Finanza contro il traffico internazionale di droga: 20 i membri di un’associazione criminale arrestati tra Milano, Barcellona e Marbella, grazie alla collaborazione con le autorità spagnole. Le indagini hanno messo in luce l’ope x.com