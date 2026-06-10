Un'anziana di Viareggio ha evitato di cadere in una truffa telefonica: alcuni falsi funzionari delle forze dell'ordine avevano chiamato per richiedere pagamento di un costoso contrassegno. La donna ha riconosciuto il tentativo e ha avvisato le forze dell'ordine, che sono intervenute rapidamente. I militari hanno verificato l'assenza di irregolarità e hanno sventato il tentativo di truffa.

VIAREGGIO – Si presentavano al telefono come alti funzionari delle Fiamme Gialle o ispettori per agganciare le proprie vittime e costringerle a pagare costosi contrassegni, ma l’astuzia di una cittadina e il tempestivo intervento dei militari veri hanno fatto saltare il piano. I finanzieri del gruppo di Viareggio hanno sventato un’articolata truffa, nota come il raggiro “del contrassegno postale”, denunciando una persona e mettendo sotto sequestro il materiale utilizzato per l’illecito. La macchina del raggiro si era messa in moto nello scorso mese di ottobre, quando un sedicente promotore editoriale aveva contattato telefonicamente una signora viareggina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Anziana di Viareggio sventa la truffa del falso contrassegno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma: anziana sventa la truffa del falso carabiniere, 4 persone arrestate a CarpinetoA Carpineto Romano, una donna di 67 anni ha riconosciuto una truffa messa in atto da quattro persone fingendosi membri delle forze dell’ordine.

Firenze, anziana sventa la truffa del finto finanziere e fa arrestare un 26enneUna donna di 70 anni ha evitato di consegnare oro e denaro a un truffatore che si era spacciato per un finanziere.

Argomenti più discussi: Sventato tentativo di truffa da parte dei finti carabinieri; Firenze, anziana sventa la truffa del finto finanziere e fa arrestare un 26enne.

Anziana di Viareggio sventa la truffa del falso contrassegnoVIAREGGIO – Si presentavano al telefono come alti funzionari delle Fiamme Gialle o ispettori per agganciare le proprie vittime e costringerle a pagare costosi contrassegni, ma l'astuzia di una cittadi ... msn.com

Anziana spezzina sventa truffa telefonica: presa di mira per la sesta voltaLa Spezia – Sventata per la sesta volta una truffa telefonica ai danni di un’anziana di 94 anni residente in centro città. L’organizzazione malavitosa, che pianifica a livello nazionale le spregevoli ... ilsecoloxix.it