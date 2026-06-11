Omicidio Zinco | dopo 10 anni preso il sicario del clan Giannelli

Dopo dieci anni, è stato arrestato il sicario coinvolto nell'omicidio legato al clan Giannelli. Le indagini hanno identificato l'esecutore dell'agguato, avvenuto nel quartiere Bagnoli. Restano da chiarire chi abbia ordinato l'omicidio e quali attività illecite abbiano portato alla violenta sparatoria nel quartiere. Le autorità continuano le indagini per ricostruire i collegamenti tra i gruppi criminali e le motivazioni dell'episodio.

? Punti chiave? In Breve L’arresto del sicario dopo dieci anni dall’agguato a Cavalleggeri d’Aosta. Un uomo è stato portato in manette dagli inquirenti dopo oltre dieci anni dall’omicidio di Rodolfo Zinco, avvenuto il 22 aprile 2015 nella zona di Cavalleggeri di Aosta. L’esecutore materiale dell’agguato è stato catturato con l’accusa di concorso in omicidio premeditato, oltre al reato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Entrambi i capi d’imputazione risultano aggravati dall’uso del metodo e dall’agevolazione mafiosa. Le indagini che hanno permesso di risolvere questo cold case sono durate complessivamente più di otto anni. Gli investigatori hanno lavorato con ritmi alterni per quasi sei anni, con un percorso che è iniziato nel 2017 e si è protratto fino al 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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