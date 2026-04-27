Omicidio di Raffaele Cinque clan Contini svolta nelle indagini dopo due anni | tre arresti a Napoli

Dopo due anni di indagini, sono stati eseguiti tre arresti a Napoli nel caso dell’omicidio di Raffaele Cinque, legato al clan Contini. L’uomo fu ucciso nel 2024 nella propria abitazione a Secondigliano, dove si gettò dal balcone nel tentativo di sfuggire ai killer. Le autorità hanno individuato i sospettati coinvolti nell’omicidio, portando avanti le procedure di arresto.

L'uomo, legato al clan Contini, fu ammazzato nel 2024 a Secondigliano, dentro casa sua. Per sfuggire ai killer si gettò dal balcone.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio Matteo Tesorello, ucciso e poi bruciato: svolta dopo 22 anni, tre arresti nel clan dei CasalesiGli inquirenti hanno fatto luce sull'omicidio di Matteo Tesorello, 35enne ucciso nella provincia di Caserta nel 2004: tre persone, appartenenti al... Clan Contini, droga con il delivery a Napoli: 13 arrestiPusher con turni e stipendio, consegne in motorino e piazze di spaccio mobili: blitz di Carabinieri e DDA contro il clan Contini Un sistema di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, tre arresti per l’omicidio di Raffaele Cinque: si lanciò dal balcone dopo un agguato in casa; Camorra, tre arresti per l'omicidio di Raffaele Cinque; Napoli, tre arresti per l'omicidio di Raffaele Cinque: la vittima cercò scampo lanciandosi da una finestra; L'omicidio di Raffaele Cinque, arrestati tre pluripregiudicati. Omicidio di Raffaele Cinque, clan Contini, svolta nelle indagini dopo due anni: tre arresti a NapoliOmicidio risolto a Napoli. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è in corso un'operazione della Polizia di Stato per notificare ordinanz ... fanpage.it L'omicidio di Raffaele Cinque, arrestati tre pluripregiudicatiRaffaele Cinque fu trovato cadavere il 21 gennaio del 2024 nel cortile di casa, in via dello Scirocco nel quartiere Poggioreale a Napoli: era contiguo al clan Contini ma era una figura di secondo pian ... rainews.it Ergastolo definitivo per Raffaele Caiazzo condannato alla massima pena, con isolamento diurno per trenta mesi, per l'omicidio della nuora Maria Brigida Pesacane, 23 anni, e del genero Luigi Cammisa, 29 anni, avvenuto a Sant'Antimo, in provincia di Napo - facebook.com facebook