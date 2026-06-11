La Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall’accusa di omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023 in un complesso residenziale. La decisione è arrivata dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, con la motivazione che l’imputato non ha commesso il fatto. I legali hanno commentato che questa sentenza permette a Dassilva di riacquistare la propria dignità.

Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nell’ottobre 2023 nel complesso residenziale di via dei Ciclamini a Rimini. La sentenza è arrivata intorno alle 2.25 della notte tra martedì e mercoledì, al termine di una lunghissima attesa che ha tenuto con il fiato sospeso, e gli occhi stanchi, un’aula gremita di cronisti, fotografi e cameraman. Alla lettura è scoppiato un applauso, mentre Dassilva, seduto accanto ai suoi legali Riario Fabbri e Andrea Guidi, si è portato le mani al volto, prima di abbracciare gli avvocati. I familiari della vittima hanno invece lasciato immediatamente il tribunale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Pierina Paganelli, assolto Dassilva “per non aver commesso il fatto”. I difensori: “Riabbia dignità”

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Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto - Storie italiane 10/06/2026

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