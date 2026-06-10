Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, è stato assolto con la motivazione che il fatto non sussiste. La decisione è stata presa dal giudice, che ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. Dassilva non dovrà quindi affrontare ulteriori procedimenti legali nel caso. La sentenza è definitiva e non sono state avanzate richieste di appello.

Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, è stato assolto perché “il fatto non sussiste” e “per non aver commesso il fatto”. Il 35enne di origini senegalesi, che si è sempre proclamato innocente, è stato scarcerato nella notte ed è di nuovo un uomo libero. L’avvocato di Dassilva, Riario Fabbri, ha commentato così la sentenza: “Abbiamo portato degli elementi sicuramente molto forti, non vi erano riscontri da telefonini e da incidenti probatori. C’è una telefonata al 112118 che restituisce una verità differente da quella che ci hanno raccontato alcuni testimoni in aula, quindi secondo noi c’è stato sicuramente un forte aiuto da parte delle prove scientifiche e dai telefonini che hanno messo in seria difficoltà alcune prove testimoniali”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto: “Non ha commesso il fatto”

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Pierina Paganelli Louis Dassilva ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO

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