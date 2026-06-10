Louis Dassilva è stato assolto e liberato subito dopo il verdetto. L’uomo era stato accusato di aver ucciso Pierina Paganelli, ma la corte ha deciso per la sua piena innocenza. La decisione è stata comunicata nel corso della notte, poche ore dopo la fine del processo. Nessuna ulteriore condanna o misura restrittiva è stata adottata nei suoi confronti.

Dassilva è uscito nella notte dal carcere di Rimini. Ad accoglierlo, la moglie Valeria Bartolucci che gli è corsa incontro per abbracciarlo. Poi Dassilva è stato accompagnato dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi in un domicilio diverso da quello di via del Ciclamino, per evitare l’assembramento dei giornalisti. Le sue prime parole: “È stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia. È la rinascita della giustizia”. Davanti al carcere c’erano anche tutti i suoi sostenitori che hanno seguito l’udienza. In Assise Dassilva, lungamente interrogato, ha ribadito la sua innocenza e rinnegato l’amore per Manuela (nuora di Pierina,), ammettendo due ulteriori relazioni oltre alla compagna in Senegal con cui ha due figli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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L'omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto a Rimini

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