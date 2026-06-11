Le prove principali nell’omicidio della donna sono state invalidate: i filmati considerati chiave sono stati dichiarati inattendibili, mentre il DNA trovato sulla scena del crimine non corrisponde all’indagato. Inoltre, sono state escluse altre piste investigative che erano state ipotizzate, senza che venissero mai realmente esplorate. Questi elementi hanno portato all’archiviazione dell’accusa contro l’indagato, che ora risulta libero da ogni imputazione.

Rimini, 11 giugno 2026 – Dalla ‘prova regina’ caduta, al Dna assente sulla scena del crimine e la suggestione di piste alternative mai praticate dagli inquirenti. Quelli che sono stati gli elementi chiave ad aver portato la Corte d’Assise ad assolvere ieri notte Louis Dassilva dall’accusa di omicidio si conosceranno solo una volta depositate le motivazioni tra 90 giorni. Ma in dieci mesi di processo sono diversi gli aspetti su cui il braccio di ferro tra accusa e difesa si è focalizzato, facendo pendere infine la bilancia della giustizia verso il pollice alto. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacasfogo-valeria-bartolucci-louis-dassilva-ees9a94s Rimini 09-06-2026 - Omicidio Paganelli-Dassilva ultima udienza Assoluzione uscita carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Pierina, filmati e Dna: quali sono le prove cadute che hanno ‘liberato’ Dassilva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omicidio Paganelli: 29 colpi in 11 secondi e il DNA cancellate da muffe | ARCHIVIO TRUE CRIME LIVE

Notizie e thread social correlati

Omicidio Pierina Paganelli: Dassilva assolto e subito liberato | Le lacrime all'uscita dal carcere: "È la rinascita della giustizia"La Corte d’Assise ha assolto l’imputato dall’accusa di omicidio in relazione alla morte di una donna, dopo 16 ore di camera di consiglio.

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto e subito liberato: "Ha vinto la giustizia"Un uomo è stato assolto dall'accusa di omicidio e subito liberato dopo il verdetto della corte d'assise di Rimini.

Argomenti più discussi: Omicidio Pierina Paganelli, assolto Louis Dassilva: è libero; Omicidio di Pierina Paganelli, sentenza di assoluzione per Louis Dassilva; Omicidio Paganelli, Dassilva assolto torna libero. 'Vince giustizia'; Omicidio Pierina Paganelli, il video della sentenza che ha assolto Louis Dassilva.

Questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 21:00. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Louis #Dassilva per non aver commesso il fatto, scagionandolo dall'accusa dell’omicidio volontario di #Pierina Paganelli. In questa puntata in diretta esaminiamo le x.com

Omicidio di Pierina Paganelli, sentenza di assoluzione per Louis Dassilva reddit