La Corte d’Assise ha assolto l’imputato dall’accusa di omicidio in relazione alla morte di una donna, dopo 16 ore di camera di consiglio. La decisione è arrivata con la formula dell’assoluzione perché non sono state trovate prove sufficienti a dimostrare il suo coinvolgimento. L’uomo è stato subito liberato e ha lasciato il carcere tra le lacrime, dichiarando di vivere un momento di rinascita. La sentenza si riferisce a un procedimento giudiziario iniziato diversi anni fa.

La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e presidente Fiorella Casadei, davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. In aula, i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio impassibili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Pierina Paganelli: Dassilva assolto e subito liberato | Le lacrime all'uscita dal carcere: "È la rinascita della giustizia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto: è libero. Le lacrime: «Ha vinto la giustizia»

Notizie e thread social correlati

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto: è libero. Le lacrime fuori dal carcere: «Ha vinto la giustizia»Nella notte, dopo più di 16 ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di omicidio di Pierina...

Leggi anche: Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto e subito liberato: "Ha vinto la giustizia"

Temi più discussi: Omicidio Pierina Paganelli, attesa per la sentenza del processo a Louis Dassilva; Storie italiane 2025/26 - Pierina Paganelli, il giorno della verità: Dassilva colpevole o innocente? - 09/06/2026 - Video; Caso Pierina Paganelli, la Corte in camera di consiglio per la sentenza su Dassilva; L'omicidio di Pierina Paganelli, la lunga attesa del verdetto per Dassilva.

Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023 a Rimini, nel complesso residenziale di via dei Ciclamini. La sentenza è stata emessa alle 2.25 x.com

L'omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto. 'È la rinascita della giustizia' reddit

Il caso Louis Dassilva, dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli all'assoluzione: fatti, protagonisti e misteriDopo 16 ore di camera di consiglio arriva la sentenza che ribalta le richieste della Procura: il 36enne torna libero tra gli applausi e le lacrime in aula. Tutta la cronologia del delitto di via del C ... msn.com

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto: è libero. Le lacrime fuori dal carcere: Ha vinto la giustiziaLouis Dassilva assolto e immediatamente liberato. È arrivata nel cuore della notte, dopo le 2 e dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della ... msn.com