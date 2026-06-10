Omicidio Pierina Paganelli Dassilva assolto e subito liberato | Ha vinto la giustizia

Un uomo è stato assolto dall'accusa di omicidio e subito liberato dopo il verdetto della corte d'assise di Rimini. La decisione è stata comunicata a notte fonda, suscitando un applauso tra i presenti. L'imputato, accusato di aver ucciso una donna, è stato giudicato non colpevole per mancanza di prove. La sentenza ha concluso il processo con questa decisione, senza ulteriori misure o restrizioni nei suoi confronti.

Assolto per non aver commesso il fatto. Un applaudo scrosciante accoglie a notte fonda il verdetto della corte d'assise di Rimini. Louis Dassilva, sospira e alza gli occhi al cielo, si fa due volte il segno della croce e poi scoppia a piangere. Il 36enne senegalese rischiava l'ergastolo perché accusato di aver ucciso con 29 coltellate Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023 in via del ciclamino a Rimini. Dassilva era in carcere dal 16 luglio 2024. è stato subito liberato dopo quasi due anni di detenzione. Una volta libero esclama: "È la rinascita della giustizia" . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto: è libero. Le lacrime: «Ha vinto la giustizia»

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L'omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto. 'È la rinascita della giustizia' reddit

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