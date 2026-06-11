Una richiesta di rimpatrio della salma è stata presentata alla Procura di Livorno per Yilmaz Tas, coinvolto in un omicidio avvenuto al Castellaccio. La richiesta è stata avanzata da un rappresentante della famiglia, dopo la conclusione dell’autopsia. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sui tempi previsti per il rilascio. La procedura è in corso e non ci sono ulteriori aggiornamenti disponibili.

Livorno, 11 giugno 2026 – “Per conto della famiglia di Yilmaz Tas, ho già inoltrato alla Procura della Repubblica di Livorno la richiesta di nulla osta per rimpatriarne la salma, visto che ormai l’autopsia si è conclusa. L’Ambasciata Turca è già pronta per tutte le necessarie formalità”. Lo ha riferito ieri l’avvocato Roberto Ghini di Modena, al quale si sono rivolti i familiari di Yilmaz Tas, il trentunenne turco di origine curda ucciso domenica sera al Castellaccio. Quando i soccorritori e il medico del 118 lo hanno trovato riverso a terra, era ancora vivo seppur in condizioni tragiche. Poco dopo l’arrivo in ospedale è morto. Il delitto, una vera e propria esecuzione, è avvenuto prima della mezzanotte di domenica scorsa nel posteggio auto attiguo al Belvedere Brunero Domenici, a due passi da abitazioni, il ristorante Ghiné e Cambrì e il Centro Sociale Anziani Gioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio al Castellaccio, chiesto il rimpatrio della salma

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