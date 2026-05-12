Ucciso con una coltellata a Ibiza | attesa per il rimpatrio della salma

Da salernotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana si attende il rimpatrio della salma di un uomo di 35 anni, ucciso a Ibiza con una coltellata da un conoscente. La vittima, pizzaiolo di professione, era originaria di Pagani e il suo decesso ha portato all'apertura di un procedimento penale. La polizia locale ha arrestato il sospettato e sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio.

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E' atteso per questa settimana l'arrivo a Pagani della salma di Francesco Sessa, il 35enne pizzaiolo ucciso a Ibiza con una coltellata sferrata da un suo conoscente.L'indagineCon l'arrivo nella città di Sant'Alfonso, la famiglia e gli amici del giovane potranno celebrare i funerali, dopo le.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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