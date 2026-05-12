Ucciso con una coltellata a Ibiza | attesa per il rimpatrio della salma

Nella settimana si attende il rimpatrio della salma di un uomo di 35 anni, ucciso a Ibiza con una coltellata da un conoscente. La vittima, pizzaiolo di professione, era originaria di Pagani e il suo decesso ha portato all'apertura di un procedimento penale. La polizia locale ha arrestato il sospettato e sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio.

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E' atteso per questa settimana l'arrivo a Pagani della salma di Francesco Sessa, il 35enne pizzaiolo ucciso a Ibiza con una coltellata sferrata da un suo conoscente.L'indagineCon l'arrivo nella città di Sant'Alfonso, la famiglia e gli amici del giovane potranno celebrare i funerali, dopo le.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chi era Francesco Sessa, il 35enne salernitano ucciso a Ibiza con una coltellataLa Guardia Civil indaga sull'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di Pagani (Salerno) ucciso ieri a Ibiza con una coltellata; il giovane si era... Ibiza, italiano ucciso con una coltellata: chi era Francesco SessaEra originario di Pagani, in provincia di Salerno, Francesco Sessa, il 35enne accoltellato e ucciso a Ibiza in pieno giorno. Argomenti più discussi: Porta Capuana, uomo ucciso con una coltellata; Ucciso con una coltellata a Ibiza, attesa per il rimpatrio della salma; L’omicidio di Ambro La famiglia: Quel giorno il tempo si è fermato; Omicidio di Armando Tortolani, la corte: Fu rivalsa, no legittima difesa. Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia: interrogato un altro 16enne, Ci siamo nascosti e scambiati i vestiti: Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara ucciso con una coltellata nella notte tra il 18… dlvr.it/TSKn00 #Cronaca x.com Porta Capuana, uomo ucciso con una coltellataLa vittima, 32 anni, originaria del Burkina Faso, è deceduta in ospedale per le gravi ferite riportate. L'aggressore è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato ... rainews.it