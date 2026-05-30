Il rimpatrio della salma | A spese della famiglia
Il rimpatrio della salma di un uomo dall’Ucraina all’Italia richiederà circa due settimane e sarà a carico della famiglia. L’iter è stato avviato, ma i tempi sono lunghi a causa delle procedure burocratiche e logistiche coinvolte. La salma si trova attualmente in Ucraina, e il processo di trasferimento richiede diverse fasi, tra cui autorizzazioni e trasporti internazionali.
L’iter di rimpatrio della salma di Alex Pineschi dall’Ucraina all’Italia sarà complesso e necessiterà quasi due settimane perché venga completato. Le spese di "trasferimento tramite un’agenzia funebre internazionale" saranno a carico della famiglia, quindi del padre di Alex. La notizia dell’uccisione del 42enne spezzino ha scosso l’intera città della Spezia. Il padre racconta la grande ondata di cordoglio e di vicinanza da parte di amici, conoscenti e autorità, tra cui il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, il quale ha dichiarato: " Il rispetto della libertà individuale resta un valore fondamentale. Al di là delle scelte personali di ciascuno, oggi è un giorno di dolore per tutta la nostra comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it
SHOCKING TRUTH of Death and Justice for International Combat Veterans in Ukraine!
Notizie e thread social correlati
Ucciso con una coltellata a Ibiza: attesa per il rimpatrio della salmaNella settimana si attende il rimpatrio della salma di un uomo di 35 anni, ucciso a Ibiza con una coltellata da un conoscente.
L’appello della mamma di Pamela Genini dopo la profanazione della salma: “Siamo a Pasqua, se avete una coscienza aiutatemi a ritrovare mia figlia”Una donna ha rivolto un appello pubblico dopo che la salma di sua figlia è stata profanata.
Temi più discussi: Il rimpatrio della salma : A spese della famiglia; Omicidio di Gloria De Lazzari, raccolti più di mille euro per il rimpatrio della salma; Bakary Sako, la proposta social al sindaco: Una pietra d’inciampo. Il ritorno nel suo Mali slitta; Bakari Sako, parla il fratello Souleymane: Era molto amato, la sua morte è inaccettabile. Temiamo altre aggressioni.
Il rimpatrio della salma: A spese della famigliaL’iter sarà complesso. Il rientro tramite un’agenzia funebre internazionale. Azione: La scomparsa di Alex ci richiama ai valori di libertà e democrazia . msn.com
Il 4 maggio 1949 il volo che riportava il Grande Torino a casa si è schiantato sulla collina di Superga. Gyula Schubert era a bordo. Al suo funerale non c’era nessun parente, nessun amico. Nessuno ha mai richiesto il rimpatrio della sua salma. x.com
IL DRAMMA | Previsto per oggi il rimpatrio della salma del 44enne Gianluca Benedetti, morto durante un’immersione assieme ad altri quattro italiani. L’Università di Genova: L’incidente è avvenuto durante un’attività a titolo facebook
Sabato il rimpatrio delle salme dei sub italiani rimasti intrappolati durante un’immersione alle MaldiveSequestrati i dispositivi elettronici delle cinque vittime, consegnati dal compagno di spedizione Stefano Vanin. Riportata in superficie l'attrezzatura ... quotidianopiemontese.it