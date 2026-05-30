Il rimpatrio della salma di un uomo dall’Ucraina all’Italia richiederà circa due settimane e sarà a carico della famiglia. L’iter è stato avviato, ma i tempi sono lunghi a causa delle procedure burocratiche e logistiche coinvolte. La salma si trova attualmente in Ucraina, e il processo di trasferimento richiede diverse fasi, tra cui autorizzazioni e trasporti internazionali.

L’iter di rimpatrio della salma di Alex Pineschi dall’Ucraina all’Italia sarà complesso e necessiterà quasi due settimane perché venga completato. Le spese di "trasferimento tramite un’agenzia funebre internazionale" saranno a carico della famiglia, quindi del padre di Alex. La notizia dell’uccisione del 42enne spezzino ha scosso l’intera città della Spezia. Il padre racconta la grande ondata di cordoglio e di vicinanza da parte di amici, conoscenti e autorità, tra cui il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, il quale ha dichiarato: " Il rispetto della libertà individuale resta un valore fondamentale. Al di là delle scelte personali di ciascuno, oggi è un giorno di dolore per tutta la nostra comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rimpatrio della salma : "A spese della famiglia"

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SHOCKING TRUTH of Death and Justice for International Combat Veterans in Ukraine!

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