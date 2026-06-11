Un detenuto è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare per l’omicidio avvenuto a Cavalleggeri d’Aosta nel 2015. La misura è stata notificata nel contesto delle indagini in corso. L’uomo è sospettato di aver partecipato come uno degli esecutori materiali dell’omicidio. La notifica è avvenuta nelle ultime ore. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla posizione degli altri coinvolti o sulle modalità dell’omicidio.

Nuova svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto a Cavalleggeri d’Aosta nel 2015. Notificata un’ordinanza cautelare a un detenuto accusato di essere uno degli esecutori materiali. L’accusa è di omicidio premeditato e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, con le aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione dell’associazione camorristica. Il provvedimento arriva al termine di una lunga attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e sviluppata tra il 2017 e il 2025. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima, tornata in libertà dopo un lungo periodo di detenzione, aveva ripreso la gestione delle attività criminali nella zona di Bagnoli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Omicidio a Cavalleggeri nel 2015, nuova ordinanza per il presunto killer

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