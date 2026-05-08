Omicidio Diabolik | assolto in appello il presunto killer

I giudici della Corte d'appello di Roma hanno assolto in secondo grado un uomo accusato di aver ucciso un noto criminale. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le prove e le testimonianze presentate durante il processo. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto alcuni anni fa, che aveva suscitato grande attenzione mediatica. La sentenza ha stabilito che non ci sono elementi sufficienti per confermare la colpevolezza dell’imputato.

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AGI - I giudici della Corte d'appello di Roma nell'ambito del processo di secondo grado hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra' della Lazio noto con il soprannome di "Diabolik", ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019, nel parco degli Acquedotti. La formula dell'assoluzione è "per non aver commesso il fatto". Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità e' quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Omicidio Diabolik: assolto in appello il presunto killer Crimine Capitale: da Diabolik alla nuova banda della Magliana Notizie correlate Omicidio Diabolik, assolto Calderon: l'appello ribalta tutto. "Non ha commesso il fatto"Raul Esteban Calderon, noto anche come Alejandro Musumeci, è stato assolto per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli detto ‘Diabolik’. Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer; Messico, arrestato il boss narcos El Jardinero erede del Mencho. Neanche un colpo è stato sparato; Le imprese innovative del Lazio crescono nella Silicon Valley; Cosa dice l’ultima proposta iraniana e perché gli Usa la respingono. Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di Diabolik, ... leggo.it Assolto in appello Raul Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio ‘Diabolik’ PiscitelliÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'uomo accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik', il 7 agosto 2019 a Roma ... fanpage.it Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. #ANSA - facebook.com facebook Alla domanda se il suo ex compagno Raul Esteban Calderon, l'uomo riconosciuto in primo grado come esecutore materiale dell'omicidio di Diabolik "avesse messo in conto che lei avrebbe parlato" la Bussone dice: "Assolutamente no". x.com