Un uomo è stato arrestato in relazione all’omicidio di Rodolfo Zinco avvenuto a Cavalleggeri. Secondo le autorità, il delitto sarebbe stato ordinato nell’ambito di una faida tra clan per il controllo del territorio di Bagnoli. L’arresto segue le indagini condotte dalla polizia, che hanno identificato il presunto autore dell’agguato. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’operazione.

Per gli inquirenti il delitto fu ordinato nell’ambito della guerra tra clan per il controllo del territorio di Bagnoli. Il destinatario della misura cautelare resta presunto innocente fino a sentenza definitiva.. Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, nella mattinata odierna, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato dei reati di concorso di persone in omicidio premeditato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Agguato di camorra a Cavalleggeri, arrestato il presunto autore dell’omicidio di Rodolfo Zinco

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