Oltre il Museo Comunità patrimoni territori i 5 progetti del Museo Bernareggi

Il Museo Bernareggi ha annunciato cinque nuovi progetti rivolti ai territori locali. Questi progetti sono stati sviluppati attraverso incontri e collaborazioni con varie comunità, istituzioni e realtà culturali della provincia di Bergamo. L’obiettivo è coinvolgere direttamente le diverse realtà territoriali nel processo di valorizzazione del patrimonio locale. I progetti sono in fase di definizione e coinvolgono diversi attori del territorio, senza yet essere ancora completati o avviati ufficialmente.

Bergamo. Il Museo Bernareggi presenta i progetti territoriali che stanno prendendo forma attraverso il dialogo e la collaborazione con comunità, istituzioni e realtà culturali della provincia bergamasca. Cinque progetti che parte da una medesima visione: il patrimonio culturale è una risorsa viva quando rimane in dialogo con i luoghi e le comunità che lo hanno generato. Agire “oltre il Museo” vuole dunque dire costruire un museo capace di abitare il territorio, attivare relazioni e valorizzare il patrimonio, con attenzione e cura verso le parrocchie della Chiesa di Bergamo. “Per un museo diocesano il territorio non è semplicemente il luogo nel quale si organizzano attività culturali. È qualcosa di molto più profondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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