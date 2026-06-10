Da Salmeggia a Baschenis il Bernareggi va oltre il museo con 5 progetti sul territorio

Da ecodibergamo.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Museo Bernareggi ha avviato cinque progetti che coinvolgono le aree di Salmeggia, Baschenis, Nembro e Pontida. Le iniziative si concentrano su arte, comunità e patrimonio locale, con l’obiettivo di creare connessioni tra i diversi territori. Si tratta di interventi che promuovono la valorizzazione delle caratteristiche culturali e storiche di queste zone, ampliando l’attività museale oltre le sue mura.

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IL PROGETTO. Da Nembro a Pontida, il Museo Bernareggi presenta cinque iniziative tra arte, comunità e patrimonio diffuso per fare rete e per dar voce all’arte nella scoperta dei territori dove è nata e cresciuta. Il Museo Bernareggi guarda alla provincia e presenta cinque progetti territoriali per il 2026, costruiti insieme a comunità, parrocchie, amministrazioni e realtà culturali bergamasche. Il programma, intitolato «Oltre il Museo. Comunità, patrimoni, territori», coinvolge Nembro, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Albino e Pontida, con mostre, itinerari e percorsi di valorizzazione del patrimonio diffuso. L’obiettivo è rafforzare il legame tra opere, luoghi e comunità, interpretando il museo non solo come spazio di conservazione, ma come rete viva di relazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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