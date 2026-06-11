Olimpia Milano-Venezia oggi Serie A basket 2026 | orario gara-1 tv programma streaming
Oggi all’Unipol Forum di Assago si disputa la prima gara della finale del campionato italiano di basket. Olimpia Milano affronta Venezia in una sfida decisiva. La partita inizia nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La serie finale si svolge in più incontri, con il primo appuntamento che segna l’avvio della fase decisiva del campionato. Non sono stati comunicati orari specifici o dettagli sul programma completo.
Di scena quest’oggi all’Unipol Forum di Assago l’esordio della serie finale del campionato italiano 2025-2026. Il basket tricolore scoprirà nel giro dei prossimi dieci giorni chi tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Umana Reyer Venezia si potrà cucire addosso lo scudetto appartenuto alla Virtus Bologna nell’annata passata. Palla a due alle ore 20:00. Serie totalmente inedita a livello di finale scudetto, questa, anche se non in assoluto. Da una parte l’Olimpia, che ha le sue mille bocche da fuoco e una ritrovata solidità anche vicino a canestro, dove però i duelli saranno molto interessanti. Dall’altra la Reyer, che giocando un mix di basket di squadra e di capacità individuale sa come agitarsi in tema di fiammate, e lo fa soprattutto al Taliercio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Reyer Venezia vs. Derthona Basket G2 Quarti di Finale | Pre-partita LIVE su YouTube
Notizie e thread social correlati
Olimpia Milano-Brescia oggi, Serie A basket 2026: orario gara-4, tv, programma, streamingQuesta sera si gioca gara 4 della semifinale di Serie A tra Olimpia Milano e Brescia.
Olimpia Milano-Brescia oggi, Serie A basket 2026: orario gara-3, tv, streamingOggi si gioca Gara 3 delle semifinali Playoff della Serie A di basket 2025-2026 tra Olimpia Milano e Brescia.
Temi più discussi: G3 Finale LBA: Umana Reyer – Olimpia Milano | Info biglietti; Reyer Venezia-Olimpia Milano, una finale storica. Dove vederla in tv e in chiaro; Serie A Basket, la finale Scudetto è Olimpia Milano contro Reyer Venezia: calendario e precedenti; Olimpia Milano-Venezia, finale scudetto: come acquistare i biglietti di gara-1 e gara-2.
La #LBA arriva all’ultimo atto con #EA7Milano e #ReyerVenezia che si sfidano nelle #LBAFinals #OlimpiaMilano è la squadra più titolata d’Italia con 31 scudetti, la #Reyer torna in finale dopo 7 anni... chi vincerà lo scudetto? oggisportnotizie.it/2026/06/lba-fi… x.com
VIDEO / Tra i sicuri protagonisti della finale scudetto tra Olimpia Milano e Reyer Venezia c’è Neven Spahija, coach orogranata, che punta a riempire un palmares già molto ricco: in caso di vittoria, infatti, sarebbe il nono titolo nazionale in sette paesi diversi. Il p facebook
Reyer Venezia ha eliminato la Virtus Bologna e assicurato il loro posto nella finale di Serie A contro l'Olimpia Milano. Questa è la prima apparizione in finale per Venezia dalla vittoria del titolo nella stagione 2018-19. reddit
Olimpia Milano-Venezia oggi, Serie A basket 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingDi scena quest'oggi all'Unipol Forum di Assago l'esordio della serie finale del campionato italiano 2025-2026. Il basket tricolore scoprirà nel giro dei ... oasport.it
Olimpia Milano-Reyer Venezia, la finale scudetto parte dal ForumOlimpia Milano apre le LBA Finals 2026 contro Reyer Venezia: calendario, precedenti, fattore campo e diretta TV. milanosportiva.com