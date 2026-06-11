Olimpia Milano-Venezia oggi Serie A basket 2026 | orario gara-1 tv programma streaming

Oggi all’Unipol Forum di Assago si disputa la prima gara della finale del campionato italiano di basket. Olimpia Milano affronta Venezia in una sfida decisiva. La partita inizia nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La serie finale si svolge in più incontri, con il primo appuntamento che segna l’avvio della fase decisiva del campionato. Non sono stati comunicati orari specifici o dettagli sul programma completo.

Di scena quest’oggi all’Unipol Forum di Assago l’esordio della serie finale del campionato italiano 2025-2026. Il basket tricolore scoprirà nel giro dei prossimi dieci giorni chi tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Umana Reyer Venezia si potrà cucire addosso lo scudetto appartenuto alla Virtus Bologna nell’annata passata. Palla a due alle ore 20:00. Serie totalmente inedita a livello di finale scudetto, questa, anche se non in assoluto. Da una parte l’Olimpia, che ha le sue mille bocche da fuoco e una ritrovata solidità anche vicino a canestro, dove però i duelli saranno molto interessanti. Dall’altra la Reyer, che giocando un mix di basket di squadra e di capacità individuale sa come agitarsi in tema di fiammate, e lo fa soprattutto al Taliercio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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