Olimpia Milano-Brescia oggi Serie A basket 2026 | orario gara-4 tv programma streaming

Questa sera si gioca gara 4 della semifinale di Serie A tra Olimpia Milano e Brescia. La partita si svolge alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La sfida si tiene nel palazzetto di Milano, con entrambe le squadre che cercano di avanzare alla finale. La serie è attualmente in parità, con i padroni di casa che cercano di ottenere il primato.

Si disputa questa sera gara-4 della semifinale della Serie A di basket tra EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia, con i padroni di casa che guidano 2-1 la serie e hanno il primo match point per conquistare un posto in finale, mentre per i bresciani è l’ultima chance per riaprire i giochi e portare la serie di nuovo al PalaLeonessa per gara-5. Gara-3 è stata dominata da Milano, che dopo aver sofferto nel primo tempo, nella ripresa è scappata via guidata da Shields e Bolmaro per il 93-68 finale. Ora i ragazzi di Peppe Poeta hanno la chance di chiude i conti e conquistare la quinta finale in sei anni, dopo aver perso in semifinale un anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Milano vs Brescia: 18° Turno LBA 2025/26 - 40° Minuto

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