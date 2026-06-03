Olimpia Milano-Brescia oggi Serie A basket 2026 | orario gara-3 tv streaming

Oggi si gioca Gara 3 delle semifinali Playoff della Serie A di basket 2025-2026 tra Olimpia Milano e Brescia. La partita si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre. L'incontro verrà trasmesso in diretta televisiva e anche in streaming online. La serie tra le due formazioni continua senza sosta, con le squadre che cercano di avanzare alla finale del campionato.

Non si fermano le serie delle semifinali Playoff valide per la Serie A di basket 2025-2026. Nella giornata odierna andrà infatti in scena uno scontro fondamentale per le ambizioni di Olimpia Milano e Brescia. Il penultimo atto tra le due compagini lombarde è in assoluta parità dopo la vittoria inaugurale dei meneghini e la rabbiosa reazione della Germani. Questa sera va in scena una gara-3 che sposterà gli equilibri. Brescia non è riuscita a fare all-in al PalaLeonessa ma ha comunque pareggiato 48 ore fa tenendo in piedi il sogno finale. Adesso lo spettacolo si sposta al Forum dove la squadra di Peppe Poeta è pronta a sfruttare la spinta del pubblico di casa per blindare il successo nelle due restanti partite e chiudere la serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Milano vs Brescia: 18° Turno LBA 2025/26 - 40° Minuto

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