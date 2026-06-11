Olimpia Milano-Venezia oggi in tv Serie A basket 2026 | orario gara-1 canale in chiaro streaming

Da oasport.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi all’Unipol Forum di Assago si gioca la prima gara della serie finale di Serie A basket 2026 tra Olimpia Milano e Venezia. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e disponibile in streaming. L’orario di inizio non è stato comunicato. La sfida segna l’esordio della serie finale del campionato italiano 2025-2026.

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Di scena quest’oggi all’Unipol Forum di Assago l’esordio della serie finale del campionato italiano 2025-2026. Il basket tricolore scoprirà nel giro dei prossimi dieci giorni chi tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Umana Reyer Venezia si potrà cucire addosso lo scudetto appartenuto alla Virtus Bologna nell’annata passata. Palla a due alle ore 20:00. LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-VENEZIA DI BASKET DALLE 20.00 Serie totalmente inedita a livello di finale scudetto, questa, anche se non in assoluto. Da una parte l’Olimpia, che ha le sue mille bocche da fuoco e una ritrovata solidità anche vicino a canestro, dove però i duelli saranno molto interessanti. Dall’altra la Reyer, che giocando un mix di basket di squadra e di capacità individuale sa come agitarsi in tema di fiammate, e lo fa soprattutto al Taliercio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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