Milano – Live For All si costituisce in associazione. E non a caso sceglie Milano (Base Milano) per darne annuncio. “Questa città è interessata più di altre da trasformazioni e nuovi progetti – spiega Lisa Noja, tra le fondatrici di Live For All e consigliera regionale di Italia Viva –: basti pensare alla costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter e agli impianti lasciati in eredità dalle Olimpiadi Invernali. Insieme a Roma è, poi, la città italiana che ospita i più grandi eventi dal vivo. È da qui che bisogna iniziare a dar l’esempio”. L’origine di Live For All. Live For All è nato nel 2024 come movimento di attiviste e attivisti, di associazioni e operatori dello spettacolo unite nella condivisione e per la promozione di un Manifesto per rendere gli spettacoli live davvero accessibili alle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggi l’associazione, domani la legge: la battaglia in due fasi di Live For All per eventi dal vivo davvero accessibili

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