Un’associazione chiamata Live for All si è costituita per promuovere eventi dal vivo accessibili a tutti, anche alle persone con disabilità. L’organizzazione si impegna a sostenere una proposta di legge di iniziativa popolare per garantire l’inclusione durante gli spettacoli in tempo reale. Il progetto nasce come primo passo concreto in Italia per rendere gli eventi più equi e fruibili, eliminando barriere e ostacoli alla partecipazione.

Live for All, il primo progetto italiano per rendere gli spettacoli in tempo reale finalmente inclusivi e accessibili anche per le persone con disabilità, diventa una associazione. Il comitato promotore il 10 giugno a Milano ha lanciato la nuova sfida con una conferenza stampa in collaborazione con BASE Milano. Tra i presenti, alcuni promotori dell’iniziativa inclusiva come la consigliera regionale lombarda Italia viva Lisa Noja, oltre ad avvocati, architetti, professionisti della comunicazione, progettisti culturali e attivisti per i diritti delle persone con disabilità come Marina Cuollo, Giorgia Meneghesso, Simone Riflesso, Erica Ercole e Sonia Veres. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Live for All”, nasce l’associazione che si batte per eventi dal vivo inclusivi: “Ora una legge di iniziativa popolare”

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