Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità delle limitazioni alla legge sul fine vita adottate dalla Regione, respingendo l’istanza di sospensiva presentata dall’associazione Luca Coscioni. La decisione stabilisce un precedente nella discussione sul suicidio assistito. L’associazione ha annunciato che continuerà la battaglia legale contro le restrizioni. La sentenza si inserisce in un contesto di confronto acceso tra le parti coinvolte nel dibattito sulla normativa.

Milano, 26 maggio 2026 – Quella del Consiglio di Stato è una sentenza che fissa un precedente di non poco conto per il prosieguo del confronto-scontro politico sul suicidio medicalmente assistito. In particolare, sulla possibilità che siano le Regioni a legiferare in merito. Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto legittima la pregiudiziale di costituzionalità approvata dal Consiglio regionale della Lombardia, con i soli voti della maggioranza di centrodestra, per non discutere la legge di iniziativa popolare promossa dal Comitato Liberi Subito. Spiegazioni . Detto in altre parole: il 19 novembre 2024 il Consiglio regionale ha approvato un atto col quale dichiara di non avere le competenze per discutere e approvare una legge sul fine vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legge sul fine vita, dal Consiglio di Stato assist alla Regione: stop corretto. L’associazione Luca Coscioni non ci sta: la battaglia continua

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