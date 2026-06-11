Sono pronti al via i lavori per il nuovo ponte sulla SP8, che attraversa il canale Scolo principale superiore, in comune di Poggio Renatico, con inizio delle attività preparatorie da lunedì 15 giugno. L’intervento si è reso necessario perché l’impalcato esistente in calcestruzzo, a seguito dei monitoraggi periodicamente eseguiti, ha evidenziato livelli di degrado che compromettono le condizioni di sicurezza del traffico. Inoltre, i difetti strutturali riscontrati sono tali da non consentire un semplice ripristino della struttura esistente e disporre, invece, la demolizione e ricostruzione ex novo di un impalcato in acciaio, in linea con le norme vigenti, sia per quanto riguarda i carichi del traffico che per gli eventi sismici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ponte sulla strada Sp8. Da lunedì i lavori della Provincia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ponte Vecchio: al via i lavori di restauro da lunedì 25Da lunedì 25 maggio 2026 inizieranno i lavori di restauro conservativo su Ponte Vecchio, il primo intervento di questo tipo mai eseguito sulla...

Sondrio, al via i lavori in via Gavazzeni: strada chiusa da lunedìA Sondrio, i lavori di riqualificazione di via Gavazzeni prenderanno il via lunedì 4 maggio, interessando il tratto tra le vie Caimi e Alessi.

Temi più discussi: Attivato il nuovo collegamento della viabilità portuale: entra in esercizio la sopraelevata sul nuovo Ponte del Papa; Inaugurato il nuovo ponte di Final di Rero a Tresignana; Nuovo ponte sulla strada Sp8. Da lunedì i lavori della Provincia; Il nuovo ponte è realtà, via ai lavori a fine mese: lunghezza, campata sull’Arno, linea Fs, come sarà.

Nuovo ponte sulla strada Sp8. Da lunedì i lavori della ProvinciaSono pronti al via i lavori per il nuovo ponte sulla SP8, che attraversa il canale Scolo principale superiore, ... ilrestodelcarlino.it

Mille camion in meno ogni giorno su Lungomare Canepa grazie al nuovo Ponte del Papa. Abbiamo inaugurato un’infrastruttura unica nel suo genere che rivoluziona l’accesso al Porto di Genova per i mezzi provenienti dal Ponente e dall’A10, riducendo il traffi x.com

sto creando un sistema autostradale nel mio nuovo mondo di Satisfactory per la 1.2, ci sono raccomandazioni che potrebbero migliorarlo? reddit

Completato il varo del nuovo ponte sullo scolmatoreLIVORNO : Posizionato l’impalcato della nuova struttura lungo la strada statale Aurelia. L’ultimazione dei lavori è prevista entro la fine di Agosto ... toscanamedianews.it