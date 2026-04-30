Sondrio al via i lavori in via Gavazzeni | strada chiusa da lunedì

A Sondrio, i lavori di riqualificazione di via Gavazzeni prenderanno il via lunedì 4 maggio, interessando il tratto tra le vie Caimi e Alessi. La strada sarà chiusa al traffico veicolare fino a metà giugno, per consentire l'esecuzione degli interventi. L'investimento totale per questa operazione ammonta a 180 mila euro. I lavori prevedono la sistemazione della strada e l’installazione di nuove infrastrutture lungo la tratta interessata.

Partiranno lunedì 4 maggio a Sondrio i lavori di riqualificazione di via Gavazzeni, nel tratto compreso tra le vie Caimi e Alessi: il cantiere comporterà la chiusura al traffico veicolare della strada, con interventi che si concluderanno entro metà giugno e un investimento complessivo di 180 mila.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Lavori al fosso di Pianzo: strada chiusa ad ArioloSarà chiusa dal prossimo lunedì la strada ad Ariolo di Casina per consentire l’inizio dei lavori sul fosso di Pianzo. Lavori, strada chiusa per due settimane: modifiche al percorso dei busLavori e strada chiusa: succede in via Rossini, a Rivarolo, dove i percorsi dei bus subiranno alcune varazioni. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Chiavenna: l'ecocentro comunale si rifà il look; SS36, nuove chiusure fino a luglio: lavori notturni e deviazioni verso la Valtellina; Al via i lavori, come cambierà il Voltone del Podestà; Susegana e Ponte di Piave, chiudono le Poste: al via i lavori di riqualificazione. Sondrio, lavori pubblici nella zona Parco Ovest: servizi più efficienti per i residentiSondrio, 29 marzo 2026 – Potenziare il collegamento fognario per garantire l’efficienza futura di tutta la rete. Nuovi servizi e nuova funzionalità per l’area compresa nei pressi dell’edificio ... ilgiorno.it ' : ` Lucia Tognela aveva 59 anni, viveva a Bianzone in provincia di Sondrio e il 22 aprile 2026 era uscita per una delle sue consuete passeggiate tra i boschi di - facebook.com facebook