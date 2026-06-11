Nuovo incendio nella sede di Sicily by Car minacciato Tommaso Dragotto | Delinquenti non so cosa vogliono

Notizia in breve

Un incendio ha danneggiato un parcheggio con undici vetture nella sede di Sicily by Car a Palermo. È il terzo attentato contro questa azienda nella città. Un rappresentante ha commentato che i responsabili sono “delinquenti” e ha detto di non sapere cosa vogliono. L’incendio si è verificato in un’area esterna alla sede e sono in corso indagini per accertare le cause.