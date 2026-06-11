Nuovo incendio nella sede di Sicily by Car minacciato Tommaso Dragotto | Delinquenti non so cosa vogliono
Un incendio ha danneggiato un parcheggio con undici vetture nella sede di Sicily by Car a Palermo. È il terzo attentato contro questa azienda nella città. Un rappresentante ha commentato che i responsabili sono “delinquenti” e ha detto di non sapere cosa vogliono. L’incendio si è verificato in un’area esterna alla sede e sono in corso indagini per accertare le cause.
Un nuovo incendio in una sede di Sicily by Car: a Palermo, da settimane, le sedi dell’autonoleggio fondato dall’imprenditore Tommaso Dragotto sono prese di mira da intimidazioni e roghi. L’ultimo caso si è verificato nella notte fra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno: nove auto e due furgoni sono state danneggiate in un parcheggio in via Sal Lorenzo. Raggiunto dai giornalisti, Dragotto ha dichiarato di non essere mai stato contattato per richieste estorsive. Nuovo incendio colpisce Sicily by Car Sicily by Car è stata vittima della terza intimidazione nel giro di tre mesi: nella notte, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nel parcheggio di via San Lorenzo per un incendio di origine dolosa. 🔗 Leggi su Virgilio.it
INCENDIO NELLA SEDE SICILY BY CAR A VILLAGRAZIA DI CARINI
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