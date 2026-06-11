Nuovi droni Flamingo | colpito il museo di Sebastopoli in Crimea

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un attacco con droni Flamingo ha colpito il museo di Sebastopoli in Crimea, provocando danni strutturali. I droni hanno percorso circa mille chilometri senza essere intercettati. Le esplosioni hanno danneggiato alcune parti dell'edificio, senza segnalare vittime. La difesa aerea locale ha riferito di aver intercettato e distrutto altri droni nella zona. La Russia ha aperto un’indagine sull’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave? In Breve L’Ucraina impiega i droni Flamingo per colpire il museo di Sebastopoli in Crimea. L’Ucraina ha utilizzato per la prima volta i nuovi droni denominati Flamingo per sferrare un attacco contro la Crimea, colpendo il museo simbolo della città di Sebastopoli. L’operazione si inserisce in un contesto di intensi scontri che hanno coinvolto anche la regione di Cheboksarya, raggiunta dalle armi ucraine a una distanza di mille chilometri. Mentre i nuovi sistemi tecnologici colpiscono obiettivi strategici nella penisola occupata, le forze russe rispondono con una serie di bombardamenti su Sumy, Kharkiv e Zaporizhzhia. L’impatto tecnologico della nuova arma ucraina. L’impiego dei Flamingo segna un cambiamento nella portata degli attacchi condotti dall’Ucraina contro le zone controllate dalla Russia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

nuovi droni flamingo colpito il museo di sebastopoli in crimea
© Ameve.eu - Nuovi droni Flamingo: colpito il museo di Sebastopoli in Crimea
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Droni ucraini su San Pietroburgo. Colpito autobus russo in Crimea: 7 morti. La controffensiva di Zelensky dopo la notte di fuoco su KievUn attacco con droni ucraini contro un autobus in Crimea ha provocato sette morti e undici feriti.

Ucraina, media russi: “Kiev ha colpito infrastrutture petrolifere in Crimea”Secondo fonti russe, l’esercito ucraino avrebbe colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse zone della Crimea e nelle aree sotto il...

Temi più discussi: L’Ucraina attacca con i Flamingo, colpito in Crimea il museo simbolo; Zelensky: 'Un nostro missile Flamingo contro un impianto russo a 1.000 km dal confine'; L’Ucraina spara i potenti missili Flamingo, colpita fabbrica di armi in Russia: così Kiev alza l’asticella; Zelensky: Nostro missile Flamingo contro impianto russo a 1.000 km dal confine. Mosca: Risponderemo in modo deciso alle nuove sanzioni Ue.

nuovi droni flamingo colpitoZelensky: 'Un nostro missile Flamingo contro un impianto russo a 1.000 km dal confine'Kiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina, ha dichiarato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelen ... ansa.it

nuovi droni flamingo colpitoGuerra Ucraina, Zelensky: Missile Flamingo contro impianto russo. Gittata, velocità e peso: le caratteristiche dell'attaccoKiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina. Ieri sera i missili ucraini FP-5 ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web