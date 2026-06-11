Nuovi droni Flamingo | colpito il museo di Sebastopoli in Crimea
Un attacco con droni Flamingo ha colpito il museo di Sebastopoli in Crimea, provocando danni strutturali. I droni hanno percorso circa mille chilometri senza essere intercettati. Le esplosioni hanno danneggiato alcune parti dell'edificio, senza segnalare vittime. La difesa aerea locale ha riferito di aver intercettato e distrutto altri droni nella zona. La Russia ha aperto un’indagine sull’incidente.
? Domande chiave? In Breve L’Ucraina impiega i droni Flamingo per colpire il museo di Sebastopoli in Crimea. L’Ucraina ha utilizzato per la prima volta i nuovi droni denominati Flamingo per sferrare un attacco contro la Crimea, colpendo il museo simbolo della città di Sebastopoli. L’operazione si inserisce in un contesto di intensi scontri che hanno coinvolto anche la regione di Cheboksarya, raggiunta dalle armi ucraine a una distanza di mille chilometri. Mentre i nuovi sistemi tecnologici colpiscono obiettivi strategici nella penisola occupata, le forze russe rispondono con una serie di bombardamenti su Sumy, Kharkiv e Zaporizhzhia. L’impatto tecnologico della nuova arma ucraina. L’impiego dei Flamingo segna un cambiamento nella portata degli attacchi condotti dall’Ucraina contro le zone controllate dalla Russia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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