Nuovi droni Flamingo | colpito il museo di Sebastopoli in Crimea

Notizia in breve

Un attacco con droni Flamingo ha colpito il museo di Sebastopoli in Crimea, provocando danni strutturali. I droni hanno percorso circa mille chilometri senza essere intercettati. Le esplosioni hanno danneggiato alcune parti dell'edificio, senza segnalare vittime. La difesa aerea locale ha riferito di aver intercettato e distrutto altri droni nella zona. La Russia ha aperto un’indagine sull’incidente.