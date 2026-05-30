Ucraina media russi | Kiev ha colpito infrastrutture petrolifere in Crimea

Secondo fonti russe, l’esercito ucraino avrebbe colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse zone della Crimea e nelle aree sotto il controllo russo. Nessuna informazione immediata su eventuali danni o vittime. La notizia è stata riportata dai media russi senza ulteriori dettagli sulle conseguenze degli attacchi.

(Adnkronos) – L'esercito ucraino avrebbe colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Lo riportano canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare un attacco su larga scala da parte di droni ucraini contro la città. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Ucraina, raid russi su Kiev e Kharkiv nella notte

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