In vista del 2026, si torna a parlare di Sandro Tonali come obiettivo di diversi club di Serie A. Le trattative e gli investimenti nel calcio italiano continuano a crescere, con alcune società pronte a valutare spese significative per portare in squadra il centrocampista. La sua presenza nel mercato dei trasferimenti resta al centro dell’attenzione, mentre le squadre analizzano le proprie possibilità economiche per eventuali acquisti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nell’attuale panorama calcistico, Sandro Tonali è senza dubbio uno dei centrocampisti più apprezzati in Europa. Il suo recente exploit con la nazionale italiana ha ulteriormente consolidato la sua reputazione come uno dei migliori giocatori della Nazionale. Juventus ha manifestato interesse nel portare il talento di Lodi all’Allianz Stadium, ma le difficoltà economiche potrebbero ostacolare l’affare. Il prezzo del cartellino di Tonali, fissato a oltre 90 milioni di euro, rappresenta una sfida significativa per qualsiasi club della Serie A, compresa la Juventus. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tonali nel mirino: i club di Serie A possono permetterselo nel 2026?

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Tonali fuori dal cilindro, Menassi chiude i giochi: Cattaneo trova l'Abruzzo Antonio Dileo #TDR2026 #Lombardia facebook

In cima alla lista dei desideri del Manchester United per rinforzare il centrocampo c’è Sandro Tonali. Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione. Anche il Manchester City è molto attento alla situazione del calciatore italiano, valutato in x.com