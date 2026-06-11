Il governo annuncia che i mini reattori nucleari, chiamati SMR, rappresentano una soluzione per ridurre le bollette energetiche, promettendo un calo del 30-40%. Il ministro della Sicurezza energetica afferma che questa tecnologia potrebbe contribuire a abbassare i costi entro marzo 2025. Tuttavia, non ci sono ancora dettagli su come vengano raggiunti questi obiettivi e se siano realisticamente realizzabili nel breve termine.

“Con il nucleare possiamo abbattere del 30-40% la bolletta”. Gilberto Pichetto Fratin, ministro della Sicurezza energetica, marzo 2025. “Vogliamo proseguire speditamente sul ritorno dell’energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative, come i minireattori nucleari” che ci consentano “di avere costi più bassi rispetto a quelli attuali”. La premier Giorgia Meloni, maggio 2026, davanti alla platea di Confindustria. “Il nucleare è l’unico modo per alleggerire e tagliare le bollette delle famiglie e delle imprese ”. Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, giugno 2026. La questione energetica entrerà di diritto nella campagna per le elezioni politiche del 2027 e il Governo si prepara così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, il Governo Meloni si gioca la carta dei mini reattori Smr in chiave elettorale. E lancia promesse che non può mantenere

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