La Camera ha approvato una legge che autorizza l'uso di mini reattori nucleari chiamati SMR e AMR di terza e quarta generazione, con potenze fino a 300 megawatt. Questi impianti sono più piccoli rispetto ai reattori tradizionali e sono progettati per essere installati in aree remote o per scopi specifici. La normativa permette di avviare progetti e sperimentazioni su questi nuovi tipi di reattori.

Ecco cosa sono i nuovi impianti su cui punta l'Italia dopo l'approvazione alla Camera della legge delega sul nucleare Cosa sono i mini reattori nucleari Smr e avanzati Amr su cui punta l'Italia? Qualche giorno fa è stata approvata alla Camera la legge delega Pichetto, che ha lo scopo di ridar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Cosa sono i mini reattori nucleari Smr e avanzati Amr su cui punta l'Italia: 3a e 4a generazione, potenza fino a 300 mw

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COME SI FA un REATTORE NUCLEARE | La pastiglia che alimenta milioni di case

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