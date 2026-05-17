Roma sta spingendo per sviluppare il nucleare, con l’obiettivo di attrarre investimenti privati per la realizzazione di mini reattori. La discussione riguarda anche l’importanza di integrare questa energia con le fonti rinnovabili, anche se l’attenzione principale è rivolta ai finanziamenti provenienti dal settore privato. La questione si inserisce in un quadro più ampio di proposte legislative e di dibattiti pubblici sul ruolo dell’atomo nel futuro energetico del paese.

Lo scorso 13 maggio Giorgia Meloni ha annunciato in Senato che entro l’estate verranno avviati i decreti attuativi, basati sull’approvazione di una legge delega in fase di esame parlamentare, e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione di energia nucleare in Italia, probabilmente entro il 2026 come auspicatoprevisto dal ministro per l’Energia. Finalmente l’Italia sta accelerando il ritorno al nucleare. Il mio «finalmente» è dovuto sia alla necessità di ridurre i costi dell’energia in Italia -superiori dal 10 al 30% a quelli in altre nazioni europee -che sono causa di gap competitivo per il sistema industriale residente, sia alla necessità di ridurre la dipendenza dall’importazione di gas e petrolio fossili che genera vulnerabilità geoeconomichegeopolitiche. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Roma accelera sul nucleare: fondi privati per i mini reattori

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