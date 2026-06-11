Sienna Miller e Oli Green si preparano a sposarsi il 29 del mese. L’attrice di 44 anni e il compagno di 29, conosciutisi nel 2022, hanno due delle tre figlie in comune. La notizia non è ufficiale, ma circolano voci di un matrimonio imminente. La coppia vive insieme da diverso tempo e il loro rapporto ha attirato l’attenzione dei media.

Profumo di fiori d’arancio per Sienna Miller e Oli Green. Stando agli ultimi rumor l’attrice 44enne e il compagno, 29 anni, presto si sposeranno. La notizia del fidanzamento arriva a un mese dalla nascita della terza figlia di Miller, la seconda avuta con Green. L’attrice è già mamma di Marlowe, 13 anni, nata dall’amore con l’ex compagno Tom Sturridge. Sienna era già stata avvistata la settimana scorsa con un anello di diamanti al dito durante un soggiorno in Spagna, e secondo E!News le indiscrezioni sono vere: presto la coppia andrà all’altare. La star di Anatomia di uno scandalo ha iniziato a frequentare Green nel 2022, e in una recente intervista ha replicato alle critiche relative alla differenza d’età: «L’idea di una donna più grande con un uomo più giovane è ancora oggetto di feticismo piuttosto che di normalità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nozze in vista per Sienna Miller. L'attrice 44enne sposerà il 29enne Oli Green che frequenta dal 2022 ed è il padre di 2 delle sue 3 figlie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sienna Miller Engaged to Oli Green After Welcoming Their 2nd Baby | E! News

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sienna Miller è diventata mamma a 44 anni: nato il figlio che aspettava dal 29enne OIi Green

L'attrice ha dato il benvenuto al terzo figlio, il secondo avuto dal compagno 29enne Oli Green. Nome e sesso del bebè sono ancora top secretSiena Miller ha annunciato di aver dato alla luce il suo terzo figlio, il secondo nato dal compagno di 29 anni.